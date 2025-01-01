Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaUrbanistica › «Centro storico snaturato e sovraccarico»
S.A. 10:21
«Centro storico snaturato e sovraccarico»
Christian Mulas, consigliere comunale del Psd´Az, commenta l´episodio avvenuto ieri nel centro storico di Alghero dove è scoppiata una cabina elettrica in via Machin e chiede un inversione di rotta sulla destinazione urbanistica e sociale della città antica
«Centro storico snaturato e sovraccarico»

ALGHERO - «L'incendio scoppiato ieri in una cabina Enel nel cuore del centro storico non può essere considerato un semplice incidente. È solo grazie al caso se non ci sono state conseguenze più gravi. Ma non si può ignorare la causa: un sovraccarico dovuto all’eccessiva richiesta di energia, diretta conseguenza della saturazione del centro storico. Da anni denunciamo l’evidente squilibrio nella gestione della città vecchia, sottoposta a una pressione turistica insostenibile e priva di regole. Il centro storico, un tempo custode dell’identità algherese, è oggi soffocato da un’espansione caotica e incontrollata di attività ricettive, bar, ristoranti, B&B e seconde case».

Christian Mulas, consigliere comunale del Psd'Az, commenta l'episodio avvenuto ieri nel centro storico di Alghero dove è scoppiata una cabina elettrica in via Machin [LEGGI] e chiede un inversione di rotta sulla destinazione urbanistica e sociale della città antica. Secondo Mulas è ormai «un tessuto urbano snaturato, ridotto a semplice scenario per il consumo turistico, privo di equilibrio tra accoglienza e vivibilità». «È arrivato il momento di dire basta - incalza -. La politica ha il dovere di intervenire con coraggio. Serve una visione nuova, una strategia che punti alla delocalizzazione intelligente del turismo, incentivando imprenditori e operatori a investire nelle aree esterne al centro storico. Quartieri come Petraia, Viale Burruni e altre zone limitrofe offrono spazi, infrastrutture e potenzialità enormi per accogliere nuove attività senza compromettere l’anima del centro. In oltre vent’anni, Alghero non ha saputo crescere come avrebbe potuto. È mancata una politica turistica lungimirante, capace di coniugare sviluppo e tutela del territorio».

E conclude: «Ora è il momento di invertire la rotta, di restituire dignità al centro storico e di valorizzare nuove aree urbane che aspettano solo di essere riconosciute come parte integrante dell’offerta turistica. L'amministrazione comunale ha il compito di assumersi la responsabilità di questa trasformazione. Serve coraggio politico per fare scelte difficili, ma necessarie. Alghero deve tornare ad essere una città viva, equilibrata, sostenibile. Una città che accoglie senza snaturarsi. Una città con un centro storico che racconta la sua storia e con periferie che guardano al futuro».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
1/8Piano Particolareggiato Centro storico: via libera a Sorso
4/7Centro storico: via ai progetti di housing sociale a Sassari
17/6«Si mortifica la vocazione turistica di Alghero»
17/6Water front, si accende lo scontro ad Alghero
16/6«Water front e parcheggi, sterile propaganda»
13/6Conoci: «Waterfront nostra idea»
13/6Via libera in Regione al Ddl Salva Casa
12/6Il nuovo fronte mare a Maria Pia. Quattro milioni per il progetto
10/6Consiglio unanime su Monte Carru. Finisce l´attesa per i residenti
9/6Rigenerazione urbana: Nizzi e Zedda ad Alghero
« indietro archivio urbanistica »
28 agosto
Daga e Salaris contro tutti. «Demonizzano giovani e lavoro»
28 agosto
«Impossibile fermarlo, grazie e addio segretario»
27 agosto
Caos lungomare, indietro tutta



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)