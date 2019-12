Condividi | Cor 17:47 E´ Francesco Cuccuru, secondo in assoluto al 70° convegno nazionale. Con lui, un altro barman del Miramare di Alghero, Gabriele Sarritzu, classificatosi 9° assoluto in Italia nella categoria “Sparkling” Aibes, il barman algherese sul podio Nazionale



ALGHERO - Al 70° convegno nazionale Aibes sventola alto il vessillo della Riviera del Corallo grazie alle prestazioni super di due barman del Miramare di Alghero: Francesco Cuccuru (nella foto) e Gabriele Sarritzu, rispettivamente 2° e 9° assoluti in Italia nella categoria “Sparkling”. L’AIBES è la più importante associazione di barman nel Belpaese e l’unica riconosciuta a livello internazionale dall’IBA – International Bartender Association. Nella spettacolare location del resort Crowne Plaza di Roma dal 2 dicembre ad oggi è andata in scena una tre giorni dedicata al mondo dei cocktail tra assemblea nazionale dei soci, momenti di approfondimento e il concorso nazionale durante il quale si sono sfidati ben 130 professionisti della miscelazione provenienti da 13 sezioni territoriali dell’AIBES diverse.



I nostri Cuccuru e Sarritzu hanno gareggiato nella categoria “sparkling” che prevede l’utilizzo nella preparazione del drink di uno champagne, spumante o prosecco. Durate la fase eliminatoria hanno presentato due cocktail di propria ideazione che il pubblico del Miramare ha già avuto l’occasione di gustare fuori drink list: Ma mugliè e Non fashioned. Nella fase finale Sarritzu ha guadagnato il posto nella top 10 con un Cardinale sbagliato, mentre Cuccuru si è portato a casa il secondo posto grazie al Martin-elly: Vodka, succo di Canberry, Sciroppo alla fragola e Prosecco Extra Dry gli ingredienti vincenti della ricetta inedita.



"«Sto vivendo un sogno»" questo il commento a caldo di Francesco Cuccuru che ci tiene a ringraziare chi mi ha «sostenuto, insegnato, bacchettato e bastonato». Divulgare la cultura del saper bere bene è una delle mission del Miramare, che nella stagione invernale in corso ha organizzato diversi appuntamenti dedicati l'arte della miscelazione. Intanto i barman di ritorno ad Alghero saranno a disposizione per servire le loro prelibatezze già da venerdì 6 durante il concerto dei Puro Malto e sabato 7 dicembre per il dj set di Fabrizio Solinas.