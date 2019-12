Condividi | Red 10:00 Inevitabile il caos venerdì notte tra i numerosi passeggeri costretti a tre ore supplementari di autobus dalla città di Alghero al capoluogo cagliaritano. Dirottati due collegamenti da Roma e uno con Milano Nebbia a Cagliari, tre voli su Alghero



ALGHERO - Troppa nebbia sull'aeroporto di Elmas. Così tre diversi vettori Alitalia provenienti da Roma e Milano, nonostante il tentativo di atterraggio, sono stati costretti a dirottare su Alghero.



Inevitabile il caos venerdì notte tra i numerosi passeggeri. Una volta atterrati sul Riviera del corallo, infatti, hanno dovuto attendere l'arrivo degli autobus per il successivo trasporto a Cagliari.



Ma i problemi hanno riguardato anche i collegamenti in partenza dal capoluogo. A causa delle rotazioni saltate, i disagi hanno interessato anche due voli in partenza questa mattina (sabato) per Linate e Fiumicino (sempre Alitalia), cancellati per questioni logistici. Commenti ALGHERO - Troppa nebbia sull'aeroporto di Elmas. Così tre diversi vettori Alitalia provenienti da Roma e Milano, nonostante il tentativo di atterraggio, sono stati costretti a dirottare su Alghero.Inevitabile il caos venerdì notte tra i numerosi passeggeri. Una volta atterrati sul Riviera del corallo, infatti, hanno dovuto attendere l'arrivo degli autobus per il successivo trasporto a Cagliari.Ma i problemi hanno riguardato anche i collegamenti in partenza dal capoluogo. A causa delle rotazioni saltate, i disagi hanno interessato anche due voli in partenza questa mattina (sabato) per Linate e Fiumicino (sempre Alitalia), cancellati per questioni logistici.