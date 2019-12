Condividi | Red 14:21 Controlli nel fine settimana da parte della locale Compagnia Carabinieri. Una denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica, tre sono state denunciate essendo state sorprese alla guida delle loro autovetture sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, una trovata in possesso di tre coltelli ed un manganello ed una perché trovata in possesso di quindici dosi di marijuana pronte per essere spacciate Valledoria: sei persone denunciate



VALLEDORIA - Un ampio dispositivo di controllo del territorio e della circolazione stradale, nello scorso fine settimana, è stato effettuato dalla Compagnia Carabinieri di Valledoria. Il Nucleo Radiomobile e le Stazioni dipendenti sono stati impegnati durante l’arco serale e notturno in una serie di posti di controllo per rendere più sicure le strade tra Trinità d’Agultu, Valledoria e Castelsardo.



Diverse sono state le contravvenzioni e gli illeciti riscontrati e, tra le decine di persone controllate e perquisite una è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo il tasso alcolemico riscontrato ben più elevato di quello consentito: la sua patente è stata ritirata. In tre sono state denunciate essendo state sorprese alla guida delle loro autovetture sotto gli effetti di sostanze stupefacenti: patenti ritirate e due autovetture sono state poste sotto sequestro.



