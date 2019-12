Condividi | Red 9:17 Domani sera, per il terzo appuntamento de “I pomeriggi musicali” dell´Istituto musicale “Giuseppe Verdi” di Alghero, la pianista interpreterà musiche di Schumann, Haydn, Beethoven e Tchaikovsky Un pomeriggio musicale con Benedetta Conte



ALGHERO – Domani, mercoledì 11 dicembre, alle 19, per il terzo appuntamento de “I pomeriggi musicali” dell'Istituto musicale “Giuseppe Verdi” di Alghero, l'appuntamento è con la pianista Benedetta Conte. L'artista interpreterà musiche di Schumann, Haydn, Beethoven e Tchaikovsky.



Conte svolge la propria attività concertistica in svariate città italiane ed all'estero, grazie anche al successo ed ai riconoscimenti ottenuti in numerosi concorsi nazionali ed internazionali (“Nuova Coppa Pianisti”, “Catholic university of America international piano competition”, “Premio Giangrandi-Eggmann”, “Premio Palazzo San Teodoro”, “Concorso Città di Bucchianico”, “Premio Terenzio”, “Città di Avola”, ecc). La pianista ha preso parte ad importanti festival internazionali (dal Lipf in Pennsylvania al Wipf a Washington).



Così, ha avuto la possibilità di esibirsi in sale da concerto come il Ware center, il Winter center ed il John F.Kennedy center for the performing arts, il più attivo impianto di arti dello spettacolo negli Stati Uniti. Per prenotazioni, si può inviare una messaggio WhatsApp al numero 370/1468126.



