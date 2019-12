Condividi | Cor 15:50 Dalle ore 12 di venerdì fino alle 18 di sabato diramata l´allerta in Sardegna dalla Protezione civile regionale. Sono attese raffiche di vento fino a burrasca e mareggiate sulle coste più esposte. Alghero a rischio per il forte mestarle 30 ore di allerta meteo in Sardegna



ALGHERO - Nuova allerta per condizioni meteo instabili in Sardegna. Dalle ore 12 di venerdì fino alle 18 di sabato 14 dicembre, diramata l'allerta su tutta l'Isola dalla Protezione civile regionale.



Sono attese raffiche di vento fino a burrasca e mareggiate sulle coste. All'origine di tutto una circolazione depressionaria proveniente dall'Europa centro-occidentale. In particolare, soffieranno venti forti da nord-ovest, che interesseranno soprattutto le coste settentrionali e in prossimità dei rilievi.



Probabili fenomeni di burrasca soprattutto nei quadranti più esposti, come la Riviera del Corallo. Quanto alle previsioni, nella giornata di venerdì sono possibili piogge in quasi tutte le province, mentre sabato le precipitazioni dovrebbero interessare solo la zona centro-nord dell'Isola.



Nella foto: una delle ultime mareggiate abbattutesi sulla costa di Alghero Commenti ALGHERO - Nuova allerta per condizioni meteo instabili in Sardegna. Dalle ore 12 di venerdì fino alle 18 di sabato 14 dicembre, diramata l'allerta su tutta l'Isola dalla Protezione civile regionale.Sono attese raffiche di vento fino a burrasca e mareggiate sulle coste. All'origine di tutto una circolazione depressionaria proveniente dall'Europa centro-occidentale. In particolare, soffieranno venti forti da nord-ovest, che interesseranno soprattutto le coste settentrionali e in prossimità dei rilievi.Probabili fenomeni di burrasca soprattutto nei quadranti più esposti, come la Riviera del Corallo. Quanto alle previsioni, nella giornata di venerdì sono possibili piogge in quasi tutte le province, mentre sabato le precipitazioni dovrebbero interessare solo la zona centro-nord dell'Isola.Nella foto: una delle ultime mareggiate abbattutesi sulla costa di Alghero