SASSARI – “La musica e l'uomo, concerti in clinica”, sono gli appuntamenti con i due concerti di Natale in programma oggi (venerdì) e martedì 17 dicembre, un'occasione per portare un po' di serenità ai pazienti ricoverati nelle cliniche di Viale San Pietro. Ad organizzarli è l'associazione universitaria Alfa elica medicina.



Il primo appuntamento, quello di oggi, alle 19, è un concerto itinerante, che prevederà l’esibizione di un gruppo composto anche da neolaureati in Medicina. Le location per l'esibizione saranno le sale d’attesa dei Reparti di Patologia Chirurgica, Ortopedia, Clinica medica e Pneumologia. Il concerto è pensato per i pazienti ricoverati e con difficoltà di spostamento



Il secondo concerto, invece, in programma martedì, alla stessa ora, avrà come location la sala d'aspetto antistante le casse ticket della Stecca bianca. Ospite speciale sarà la cantante Maria Giovanna Cherchi, che canterà accompagnata dal maestro Luigi Puddu. Suonerà, inoltre, il gruppo musicale Only the braves, composto prevalentemente da docente dell'Università di Medicina di Sassari. «L'evento – spiegano gli organizzatori dell'associazione Alfa elica medicina – nasce dal desiderio degli studenti dei corsi di area medica di "umanizzare" il luogo in cui studiano e lavorano».