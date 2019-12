Condividi | Cor 16:01 Peggiorano le previsioni meteo e il distaccamento della Protezione Civile Regionale divulga una nuova allerta fino alle ore 18 di sabato 14 dicembre: rischio tempesta Alghero: rischio tempesta, parchi chiusi



ALGHERO - Oltre al rischio di fenomeni di burrasca diramati nella giornata di giovedì, la Protezione Civile Regionale divulga una nuova allerta meteo fino alle ore 18 di sabato 14 dicembre. «Rischio tempesta o localmente tempesta violenta».



Il fenomeno - riporta l'allerta ai sensi del Piano di Protezione Civile Regionale - riguarderà principalmente le zone settentrionale ed orientale della Sardegna. Tra le prescrizioni, prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate.



Molti comuni corrono ai ripari. Ad Alghero chiusi i parchi pubblici a partire dalle ore 12 odierne e per le successive 30 ore: interdizione al pubblico accesso del Parco Taragona - Rafael Caria - Giardini Giuseppe Manno – Giardini Lepanto, Parco Mons. Hemmerle, Parco giochi Via Spalato e tutte le aree pinetate di Fertilia e di Alghero. Chiusura al pubblico anche del Cimitero comunale.