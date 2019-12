Condividi | A.B. 23:13 Dopo l´addio di Lamine Sene, ora alla Dinamo lab, l’ex allenatore della Nazionale italiana guiderà la squadra turritana a partire da questo sabato nella sfida contro Padova Clifford Fisher alla guida del Gsd Porto Torres



PORTO TORRES - Clifford Fisher è il nuovo allenatore del Gsd Key Estate Porto Torres. Dopo l’addio a Lamine Sene, ora alla Dinamo lab al fianco di Salvatore Cherchi, la compagine turritana ha raggiunto l’accordo con il forte tecnico statunitense. Fisher vanta una lunga esperienza alla guida della Nazionale italiana, prima al fianco di Carlo Di Giusto (dal 2002 al 2008) poi, dal 2011 al 2012, per le Paralimpiadi di Londra.



Fisher è stato anche promotore della fondazione della Nazionale italiana Under 22, che ha guidato dal 2005 al 2009 ed oggi rientra in Italia dopo un’esperienza in Germania, che lo ha visto alla guida del Rollers Zwickau, Rolling Devils e Rhine River Rhinos. Grande conoscitore del campionato italiano, dove ha allenato anche Cantù, Santa Lucia ed i prossimi avversari di Padova, coach Fisher ha accettato con entusiasmo l’invito di Bruno Falchi, presidente-giocatore del Gsd Key Estate.



«Bruno è un vecchio amico – dichiara il nuovo tecnico, tenendo particolarmente a parlare in italiano, così da poterlo rinfrescare in vista dei prossimi impegni - e ho accettato molto volentieri il suo invito a venire a Porto Torres per poter dare una mano alla squadra. Ho visto le loro partite, sono un bel gruppo con ottime potenzialità. Oltre Bruno, che ho avuto come atleta, conosco bene Puggioni, Simula, Mehiaoui e Hadiazhar e sono sicuro che potremo fare ottime cose. Il campionato è difficile quest’anno e la partita che andiamo ad affrontare contro Padova sarà complicata. Conosco bene questo gruppo, loro sono a 0punti e venderanno cara la pelle, ma sono ottimista». Per domani, sabato 14 dicembre, la palla a due verrà alzata alle 20, sul parquet del Palazzetto dello sport di Via Pozzetto 23/6, a Piombino Dese.



