Rugby: Alghero sfida la vicecapolista

ALGHERO - Si ritorna in campo per la disputa della settima giornata d’andata del girone 1 del campionato di serie A di rugby. Domani, domenica 15 dicembre, alle 14.30, l’Amatori Alghero affronterà in casa il Settimo Torino Tk group. Dirigerà l’incontro il signor Franco Rosella di Roma.



La formazione guidata da Poloni si trova al penultimo posto in classifica, con 5punti, frutto dell’unica vittoria stagionale. Unico obiettivo che deve avere ogni domenica è vincere e far punti fondamentali per il discorso salvezza. Di fronte troverà la seconda della classe a 22punti, che sta dimostrando, domenica dopo domenica, di meritare la posizione di classifica che ha. Il girone 1 è davvero tosto per l’Alghero, che ha però dimostrato di non voler mollare. Intanto, la dirigenza continua a guardarsi intorno per capire se il mercato di dicembre possa offrire possibilità interessanti per la realtà algherese.



Tornando alla gara di domani, l'Alghero dovrà ancora fare i conti con le diverse assenze che da qualche turno stanno inficiando la completezza della rosa. Si spera nel recupero di Calabrò, restano fuori ancora Pesapane, Salaris ed anche Alegiani. Sarà difficile, ma quello che conta è cercare in tutti i modi di far valere il fattore campo e giocare al meglio delle possibilità e sfoderando quel carattere che da sempre contraddistingue chi veste la maglia dell'Alghero.