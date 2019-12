Condividi | Red 19:09 Martedì sera, nella Sala Mosaico, in Via Carlo Alberto 72, verrà presentata la publicació “Toponomastica storica del Parco naturale regionale di Porto Conte, della Riserva marina di Capo Caccia-Isola Piana e del territorio di Alghero” Lingua e territorio: incontro ad Alghero



ALGHERO - Martedì 17 dicembre, alle 18, nella Sala Mosaico, in Via Carlo Alberto 72, verrà presentata la publicació “Toponomastica storica del Parco naturale regionale di Porto Conte, della Riserva marina di Capo Caccia-Isola Piana e del territorio di Alghero”. Una mappa realizzata dall’Òmnium cutural de l’Alguer per il Parco di Porto Conte e per l’Area maria protetta, in cui vengono riportati numerosi toponimi della costa e del territorio interno con l’obiettivo di far conoscere e mantenere viva la memoria dei nomi di luogo della nostra zona.



Attraverso lo studio della toponomastica, si può conoscere l’origine ed il significato del toponimo, trasmetterne la conoscenza alle generazioni future e valorizzare l’aspetto storico, linguistico e sociale del territorio. L’area del Parco di Porto Conte e del territorio circostante ha visto la presenza umana già a partire dal Neolitico, e poi in epoca nuragica, punica e romana, giudicale, ecc. La stratificazione di queste diverse epoche è testimoniata non solo dai ritrovamenti archeologici, ma anche dai toponimi, coniati in varie lingue, arrivati fino ad oggi.



Complessivamente, nella mappa vengono riportati oltre 200 dei 1.200 toponimi raccolti dallo studioso algherese Rafael Caria e riportati in due distinti volumi ("Il mondo del Càlic" e "Toponomastica algherese"), dopo aver intervistato trentuno memorialisti (pastori, contadini, agrimensori e pescatori) ed aver effettuato una parallela ricerca negli archivi pubblici e privati. Dopo i saluti del sindaco di Alghero Mario Conoci e del presidente del Parco di Porto Conte Gavino Scala, sono previsti gli interventi del direttore del Parco Mariano Mariani ed il presidente dell'Òmnium cultural de l'Alguer Stefano Campus. Coordinerà l'incontro la vicepresidente dell'Òmnium Carla Valentino. La presentazione è aperta al pubblico.