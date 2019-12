video Condividi | Cor 9:19 Le immagini delle Sardine a Sassari



No al fascismo, razzismo e all´omofobia dilagante. No a Matteo Salvini e all´odio leghista che dai social al Parlamento imbruttisce l´Italia. L´onda lunga arriva anche a Sassari, dove sabato sera in Piazza Fiume migliaia di "Sardine" sono scese in piazza per manifestare il loro desiderio di cambiare. Le immagini della diretta social di SassariNews.it.