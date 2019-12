Condividi | Cor 9:37 Notte impegnativa per i Vigili del fuoco dei distaccamenti periferici del Sassarese: doppio intervento per mettere in sicurezza le aziende. Soccorsi nella periferia di Buddusò e nel comune di Ardara, loc. Sauri Fienili in fiamme a Buddusò e Ardara



SASSARI - Notte impegnativa per i Vigili del fuoco dei distaccamenti periferici del Sassarese. Nella tarda serata e stata fatta la richiesta di intervento per un incendio in un fienile nella periferia di Budduso.



Intorno alle 19.30 la Sala Operativa ha inviato sul posto la squadra operativa del distaccamento di Ozieri, con due mezzi APS e ABP. Estinte le fiamme si è provveduto alla messa in sicurezza del sito ed alla verifica della struttura. Presenti sul posto anche le forze dell'ordine per quanto loro di competenza.



Sempre durante la notte tra domenica e lunedì un altro incendio è divampato in località Sauri, nel comune di Ardara. Anche in questo caso ad andare in fumo un fienile. In questo caso si è trattato di un vasto incendio col coinvolgimento di un elevato quantitativo di fieno ed il serio danneggiamento alla struttura del capannone. Presente un mezzo APS dei Vigili del fuoco della Centrale di Sassari con botte ABP.