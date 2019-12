Condividi | Red 15:16 Il Comune di Alghero ha annunciato la miglioria del servizio di igiene urbana, calendarizzando entro il gennaio 2020 l´estensione anche nella borgata di Maristella e nel Nucleo San Giuliano Porta a porta: servizio anche a Maristella e San Giuliano



ALGHERO - Si estende il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta ad Alghero. «Con il trend positivo della percentuale della differenziata registrato a partire da luglio – si legge in una nota dagli uffici di Porta Terra - a seguito delle iniziative attuate dall’Amministrazione, che hanno permesso di raggiungere il 72percento, l’Amministrazione prosegue con il miglioramento del servizio». Ora, è stato previsto entro la fine del gennaio 2020 il servizio di ritiro porta a porta anche per i residenti della borgata di Maristella e del Nucleo San Giuliano, nell’immediata periferia della città, in direzione Carrabuffas.



Lo ha deciso la Giunta comunale, su proposta dell’assessore all’Ambiente Andrea Montis, a seguito di un percorso di condivisione con i residenti delle due zone iniziato nei mesi scorsi con gli incontri pubblici svolti per pianificare il servizio di comune accordo. Ai residenti di Maristella, per chi volesse, saranno forniti anche apposite rastrelliere per evitare che la fauna selvatica (cinghiali) prendano d'assalto i mastelli. «Una scelta condivisa, che serve anche a ridurre quelle distanze, in termine di servizio reso, createsi tra la borgata e il centro urbano», specifica Montis.



Ma le novità per il 2020 riguarderanno anche il centro di Alghero. Infatti, verrà modificato il calendario dei ritiri della differenziata per le utenze domestiche, portando al lunedì il ritiro della frazione umida ed al martedì quella del vetro. Una scelta che va incontro alle tante richieste in tal senso pervenute dalla cittadinanza. A breve, sarà quindi varata una preventiva informazione sulla modifica del calendario, che dovrà modificare le abitudini domestiche del lunedì e del martedì.



Intanto, prosegue il lavoro del personale dell'Ufficio Ecologia per arrivare, entro il 2020, a posizionare per tutte le vie della città la prevista cartellonistica fissa per lo spazzamento (manuale e meccanizzato) delle strade urbane con divieto di sosta. «Contiamo di mettere a sistema una modalità di intervento che possa basarsi su una programmazione stabile delle pulizie delle strade – conclude l'assessore comunale – recuperando così una lacuna che una città turistica come Alghero non deve avere».



Nella foto: Maristella ha bisogno di un cambio di marcia per l'igiene urbana in borgata Commenti ALGHERO - Si estende il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta ad Alghero. «Con il trend positivo della percentuale della differenziata registrato a partire da luglio – si legge in una nota dagli uffici di Porta Terra - a seguito delle iniziative attuate dall’Amministrazione, che hanno permesso di raggiungere il 72percento, l’Amministrazione prosegue con il miglioramento del servizio». Ora, è stato previsto entro la fine del gennaio 2020 il servizio di ritiro porta a porta anche per i residenti della borgata di Maristella e del Nucleo San Giuliano, nell’immediata periferia della città, in direzione Carrabuffas.Lo ha deciso la Giunta comunale, su proposta dell’assessore all’Ambiente Andrea Montis, a seguito di un percorso di condivisione con i residenti delle due zone iniziato nei mesi scorsi con gli incontri pubblici svolti per pianificare il servizio di comune accordo. Ai residenti di Maristella, per chi volesse, saranno forniti anche apposite rastrelliere per evitare che la fauna selvatica (cinghiali) prendano d'assalto i mastelli. «Una scelta condivisa, che serve anche a ridurre quelle distanze, in termine di servizio reso, createsi tra la borgata e il centro urbano», specifica Montis.Ma le novità per il 2020 riguarderanno anche il centro di Alghero. Infatti, verrà modificato il calendario dei ritiri della differenziata per le utenze domestiche, portando al lunedì il ritiro della frazione umida ed al martedì quella del vetro. Una scelta che va incontro alle tante richieste in tal senso pervenute dalla cittadinanza. A breve, sarà quindi varata una preventiva informazione sulla modifica del calendario, che dovrà modificare le abitudini domestiche del lunedì e del martedì.Intanto, prosegue il lavoro del personale dell'Ufficio Ecologia per arrivare, entro il 2020, a posizionare per tutte le vie della città la prevista cartellonistica fissa per lo spazzamento (manuale e meccanizzato) delle strade urbane con divieto di sosta. «Contiamo di mettere a sistema una modalità di intervento che possa basarsi su una programmazione stabile delle pulizie delle strade – conclude l'assessore comunale – recuperando così una lacuna che una città turistica come Alghero non deve avere».Nella foto: Maristella ha bisogno di un cambio di marcia per l'igiene urbana in borgata