Circonvallazione Mores, consegnati i lavori

SASSARI - L’amministratore straordinario della Provincia di Sassari Pietro Fois, alla presenza del sindaco di Mores e degli amministratori locali, ha consegnato i lavori della “strada a scorrimento e del secondo lotto della circonvallazione Mores”. Con la consegna dei lavori di realizzazione della strada di scorrimento e del secondo lotto della circonvallazione di Mores, alla ditta Spea, capofila nell’associazione di imprese che si sono aggiudicate l’appalto, parte la fase operativa per la realizzazione di un intervento atteso da tempo dalla comunità di Mores, soprattutto per la sua valenza in termini di sicurezza sul tratto che porta al bivio per la Provinciale verso Ardara. I lavori sono stati appaltati mediante procedura aperta con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa alla Rti Spea (capogruppo)-Industriale Monte Rosè e Loriga (imprese mandanti), che ha offerto il prezzo globale al netto degli oneri della sicurezza di 1.951.736,80euro che, secondo il cronoprogramma, avranno un anno per concludere i lavori. La costruzione della strada di scorrimento e circonvallazione risulta il completamento dell’itinerario fondamentale di collegamento tra l’innesto alla Strada statale 131 e l’attuale primo lotto della circonvallazione di Mores, concluso nel 2005, già realizzato con fondi di Bilancio regionale per un importo di circa 6milioni di euro.



L’intervento relativo al secondo lotto, riguarda l’ultimazione dello scavalco della Strada provinciale 20 Ardara–Mores dove termina il primo lotto, e la realizzazione, in nuova sede, del tracciato stradale, fino ad una nuova intersezione di svincolo sulla Statale 128bis organizzata con una rotatoria, nella direttrice di collegamento con la 131, in prossimità delle cave silicee esistenti ad una distanza di circa 1,7chilometro dallo svincolo della Statale 131. Il progetto definitivo/esecutivo dei lavori è stato approvato con Deliberazione dell’amministratore straordinario assunta con i poteri della Giunta Provinciale n. 149 del 27 dicembre 12 2017, per l’importo complessivo di 4milioni di euro, di cui 2.68,milioni per lavori ed 85mila per oneri sicurezza. L’infrastruttura stradale da realizzare assume una rilevanza strategica regionale, mettendo in collegamento la rete tradale rappresentata dalla 131 “Cagliari–Sassari” e la 729 Sassari–Olbia. Le risultanze di uno studio del traffico redatto dal Centro interuniversitario di ricerche economiche e mobilità su incarico regionale hanno evidenziato la strategicità dell’itinerario 128bis-Sp63 (che includeproprio la circonvallazione di Mores) nei collegamenti nord-sud da Olbia verso Cagliari e viceversa.



L’appalto prevede la realizzazione della strada di completamento della 63, classificata strada extraurbana secondaria di tipo C, con due corsie di larghezza pari a 3,75metri e due banchine laterali bitumate da 1,50metri; la strada da costruire è lunga 1500metri circa, e ha una pendenza massima del 1,93percento, ottimale per il traffico pesante previsto sulla strada stessa. Da ciò ne deriva un immediato e sicuro abbattimento dei costi di trasporto, alla luce anche dell’avanzato corso dei cantieri della Olbia-Sassari. A fianco della banchina, si collocano gli elementi marginali, che hanno la funzione di raccordo con le scarpate ed il compito di ospitare barriere di sicurezza e segnaletica. Questi elementi “arginelli” sono realizzati in terra con inerbimento e saranno a raso, nel progetto si è adottata la larghezza di un metro. 