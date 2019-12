Condividi | Red 20:33 Il 19 dicembre, dalle 8.30, gli operaio del Settore Infrastrutture della mobilità del Comune di Sassari aprirà i cassoni di testata (a cui si accede attraverso i tombini presenti sulla carreggiata e solo dalla parte della rotatoria del mercato), interessati da infiltrazioni Giovedì, lavori sul ponte Rosello



SASSARI - Giovedì 19 dicembre, dalle 8.30, sul ponte Rosello, gli operai del Settore Infrastrutture della mobilità del Comune di Sassari aprirà i cassoni di testata (a cui si accede attraverso i tombini presenti sulla carreggiata e solo dalla parte della rotatoria del mercato), interessati da infiltrazioni. Se fosse presente all'interno dei chiusini dell'acqua, si procederà allo svuotamento per aspirazione con elettropompe.



Le operazioni saranno eseguite a traffico aperto, con la chiusura di una sola corsia alla volta del ponte Rosello, e, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi in giornata. Sempre giovedì, sotto il ponte Rosello è stato programmato un intervento di messa in sicurezza per eliminare parti di intonaco che si potrebbero staccare.



