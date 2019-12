Condividi | Red 23:16 Le perquisizioni di ieri hanno portato al deferimento in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria di un 40enne di Budoni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di 10grammi di marijuana, trentasei semi della stessa sostanza e del materiale per il confezionamento delle dosi. Inoltre, sono stati sequestrati i telefoni cellulari di tre degli indagati ed un pc Detenzione ai fini di spaccio: una denuncia a Budoni



BUDONI – Dopo il rinvenimento di tre piantagioni di marijuana, avvenute ad agosto a Budoni, i Carabinieri della locale Stazione hanno avviato un’articolata attività d’indagine, che ha portato, ieri mattina (lunedì), ad eseguire quattro perquisizioni delegate dalla Procura di Nuoro, nei confronti di altrettante persone, nei territori di Lodè e Budoni. Hanno partecipato i militari della Compagnia di Siniscola, in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Bitti.



L'attività d'indagine ha permesso di rinvenire 250grammi di marijuana, avvenuti a Budoni il 15 novembre. Le perquisizioni di lunedì, invece, hanno portato al deferimento in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria di un 40enne di Budoni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di 10grammi di marijuana, trentasei semi della stessa sostanza e del materiale per il confezionamento delle dosi. Inoltre, sono stati sequestrati i telefoni cellulari di tre degli indagati ed un pc.