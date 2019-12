Condividi | Red 17:06 Oggi, a partire dalle 18, il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta, fino alle 20 di domani, sabato 21 dicembre. Criticità moderata per rischio idraulico sui bacini Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro Allerta pioggia: codice arancione nell´Isola



CAGLIARI – Oggi (venerdì), a partire dalle 18, il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta, fino alle 20 di domani, sabato 21 dicembre. Nello specifico, si tratta di “codice arancione” per rischio idraulico (criticità moderata) sui bacini Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Invece, “codice giallo” per rischio idrogeologico ed idraulico (criticità ordinaria) sui bacini Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro. CAGLIARI – Oggi (venerdì), a partire dalle 18, il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta, fino alle 20 di domani, sabato 21 dicembre. Nello specifico, si tratta di “codice arancione” per rischio idraulico (criticità moderata) sui bacini Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Invece, “codice giallo” per rischio idrogeologico ed idraulico (criticità ordinaria) sui bacini Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro.