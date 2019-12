video Condividi | Antonio Burruni 9:12 Oggi pomeriggio, la compagine algherese scenderà sul parquet del PalaCorbia per affrontare i galluresi nel match valido per l´11esima giornata del campionato regionale di serie C2. Mister Antonio Baldino fa le carte alla sua squadra davanti ai microfoni del Quotidiano di Alghero sostenuto dai tifosi Calcio a 5: l´Audax ospita il Budoni



Nella foto: mister Antonio Baldino

ALGHERO - L'Audax ospita il Budoni. Oggi (sabato), alle 16, la compagine algherese scenderà sul parquet del PalaCorbia per affrontare i galluresi nel match valido per l'11esima giornata del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5.L'Audax è reduce dal colpaccio nell'anticipo disputato venerdì scorso a Porto Torres, dove ha battuto 3-4 l'Happy Fitness al Palazzetto "Brunelleschi". Mister Antonio Baldino ha deciso di convocare Ciro D'Antonio, Matteo Dettori, Juan Luis Giron, Attilio Meloni, Andrea Moro, Stefano Oggianu, Luca Puledda, Emanuele Roma, Walter Saiu, Andrea Sanna, Andrea Sechi e Fabio Toro. La sfida casalinga di oggi pomeriggio sarà l'occasione per indossare le nuove maglie davanti al proprio pubblico.

Nella foto: mister Antonio Baldino