Ad Alghero, una serata per Rachele

ALGHERO - Domani, domenica 22 dicembre, alle 16, ad Alghero, la sala del Cinema Miramare ospiterà “Mai più sogni spezzati”, con gli artisti sardi uniti per la piccola bimba algherese. La direzione artistica della serata è del cantautore sardo Gian Mario Virdis



Previsto un programma ricchissimo per la solidarietà alla piccola Rachele, la bambina algherese di 6 anni, attualmente in cura chemioterapica in centri specializzati fuori dalla Sardegna. È prevista la partecipazione dei Tenores di Bitti, i cui canti sono stati dichiarati Patrimonio immateriale dell'umanità.



Canteranno Stefano Venusti, Cecilia Concas, Mario Donato Vinci, Maria Giovanna Cherchi, le Swetcrazy, Francesco Pilu dei Cordas et Cannas, Tra gli ospiti, l'Associazione culturale “Gruppo folk di Uri”, Enzo Mugoni, Lucia Budroni, Luciano Pigliaru, Silvia Sanna, Gian Mario Virdis ed Anna Maria Puggioni. Anche Alghero sarà rappresentata in questa serata di stelle sarde: il soprano Susanna Carboni interpreterà una Ave Maria algherese del 1974, mentre Antonello Colledanchise canterà la sua “Mon pare”, accompagnato da Riccardo Moni (chitarra classica) e da Raffaele Podda (fisarmonica). L'ingresso è ad offerta libera.



