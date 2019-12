Condividi | Red 10:18 Sono stati completati i lavori da 80 mila euro realizzati grazie all’accordo tra il Comune, Abbanoa e l´Egas. Ad aggiudicarsi i lavori è stata l’impresa Bussu di Orgosolo: nel contratto sottoscritto con il direttore generale di Abbanoa Sandro Murtas si era impegnata a completare le opere entro la fine dell’anno Lula: mezzo chilometro di nuove reti idriche



LULA - Addio reti colabrodo da Lula. Sono stati completati i lavori, avviati nei mesi scorsi, per il rifacimento integrale di quasi mezzo chilometro di condotte. I lavori sono stati programmati tramite una “Convenzione a 3” frutto di un accordo tra Abbanoa, il Comune di Lula e l’Ente di governo d’ambito. Queste tipologie di convenzioni prevedono una suddivisione dei compiti per accelerare i tempi di realizzazione delle opere: il Comune gestisce direttamente gli interventi dei propri territori occupandosi dell'iter di progettazione, gara d'appalto e realizzazione delle opere; Egas mantiene le funzioni di controllo e garantisce la certezza dei tempi di erogazione delle risorse; Abbanoa supervisiona tutte le fasi dell’iter affidato al Comune e, una volta completate le opere previste nell'intervento, le prende in gestione e le mette in esercizio.



A Lula, si registravano forti criticità soprattutto in alcune strade (le vie Engels, Garibaldi, Montalbo e Battisti), dove erano presenti tubature in materiale plastico con oltre trent’anni di attività alle spalle. Le vecchie reti comunali erano deteriorate e soggette a continue perdite, tanto di richiedere incessanti interventi di riparazione da parte delle squadre di Abbanoa per garantirne l’operatività sino alla loro completa sostituzione.



Le nuove condotte sono state realizzate utilizzando tubature in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. Sono stati sostituiti integralmente anche centinaia di allacci alle utenze servite nelle stesse strade. In questo modo, ora gli abitanti potranno fare affidamento su un servizio idrico adeguato. Ad aggiudicarsi i lavori è stata l’impresa Bussu di Orgosolo: nel contratto sottoscritto con il direttore generale di Abbanoa Sandro Murtas si era impegnata a completare le opere entro la fine dell’anno. L’obiettivo è stato raggiunto.



