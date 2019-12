Condividi | A.B. 17:01 Nei match validi per la 12esima giornata del girone G, la compagine algherese batte 3-1 la Boyl Putifigari e vola al terzo posto, mentre i ragazzi di Villassunta cedono con lo stesso risultato a Mara Seconda categoria: Audax ok, Treselighes ko



ALGHERO - Nei match validi per la 12esima giornata del girone G del campionato di Seconda categoria, l'Audax algherese batte 3-1 la Boyl Putifigari e vola al terzo posto, mentre il Treselighes cede con lo stesso risultato a Mara.



AUDAX ALGHERESE-BOYL PUTIFIGARI 3-1:

AUDAX ALGHERESE: Sotgiu, Caddeo, Carta, Ortu, Dongu, Soggiu, Riu, China, Martinez, Tedde, Catogno.

BOYL PUTIFIGARI: Puledda, Ezza (1'st Coga), Drammeh, Podda, Sechi, Lisai, E.Ninniri, Pintus (14'st Fele), Lupinu (28'st A.Ninniri), Cherchi, Canessa.

ARBITRO: Ghisu di Sassari.

RETI: 29' Ortu, 17' st Tedde, 21'st Coga, 30'st Riu.



MARA-TRESELIGHES 3-1:

MARA: Zallu, Piu, Rosas, Fiori, Ruggiu, Sai, Galleri, Fadda, Usai, Zichi, Meloni.

TRESELIGHES: Cozzolino, Ballarini, Argiolas, Ascione, Salaris, Agostini, Sechi, Rizzu (24'st Finetti), Fall (24'st Marras), Frau, Porqueddu.

ARBITRO: Carboni di Ozieri.

RETI: 9' Frau, 39' Meloni, 1'st Meloni, 18'st Meloni.



Risultati della 12esima giornata:

Audax algherese-Boyl Putifigari 3-1

Calmedia-Ploaghe 2-4

Caniga-Duospedes 1-1

Ittiri-Sporting Cantera 2-3

Mara-Treselighes 3-1

San Paolo apostolo-Padria 1-1

Sennori-Florinas 1-0



