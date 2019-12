Condividi | Red 7:11 Questa sera, al Teatro Massimo, le giovani stelle della comicità italiana. Appuntamento con Le Lucide, Michela Giraud, Cristiana Maffucci, Laura Formenti, Velia Lalli, Annalisa Dianti Cordone, Manuela Bollani, Luce Pellicani e Sonja Collini. Una serata speciale organizzata da Lucidosottile, l’Accademia del Comico di Milano e Giulia giornaliste Cabaret ragazze a Cagliari



CAGLIARI - Risate al femminile con dieci artiste straordinarie, per uno spettacolo unico in Italia, che porterà a Cagliari le giovani stelle della comicità nazionale. Oggi (venerdì), appuntamento al Teatro Massimo con “Cabaret ragazze”, una serata speciale tutta al femminile, organizzata dall’Accademia del Comico di Milano e dalla compagnia Lucidosottile, in collaborazione con Giulia giornaliste. Alle 21, a salire sul palco saranno dieci artiste, protagoniste di altrettanti monologhi incentrati sui vizi, virtù e difetti della società, ma anche della famiglia, degli uomini e, ovviamente, delle donne. Una serata all’insegna della comicità, con Le Lucide (Tiziana Troja e Michela Sale Musio) che, nei panni di Tanya & Mara, saranno in scena con Michela Giraud, Cristiana Maffucci, Laura Formenti, Velia Lalli, Annalisa Dianti Cordone, Manuela Bollani e Luce Pellicani, e che presenteranno la serata con Sonja Collini, dell’Accademia del Comico. I biglietti sono acquistabili on-line, sulla piattaforma VivaTicket e, oggi, al botteghino del Teatro (telefono 070/2796620). Nella serata cagliaritana ci sarà spazio anche per un momento di riflessione contro le discriminazioni di genere. «Anche per questa nuova iniziativa abbiamo voluto al nostro fianco le Giulia giornaliste - spiegano Troja e Sale Musio - La comicità è infatti un straordinario strumento per far crescere la consapevolezza dell’importanza del ruolo femminile in tutti gli ambiti, un ruolo che ancora stenta ad essere accettato».



Il format Cabaret ragazze, inventato dall’Accademia del Comico di Milano, per la serata cagliaritana si arricchisce fino a diventare uno spettacolo unico nel suo genere. Insieme alle Lucide, ci saranno infatti artiste del calibro di Michela Giraud (volto noto di “Colorado”, “Comedy central” e della “Tv delle ragazze”, ora a fianco di Fiorello a “Viva RaiPlay”), Cristiana Maffucci (“Premio Alberto Sordi” 2011 e “Premio Walter Chiari” 2012, rivelazione comica di “Italia’s got talent” 2017 ed oggi forte di oltre 9milioni di visualizzazioni sul web in continua crescita), Laura Formenti (attrice ed autrice di numerosi spettacoli e in tv su “Comedy central”, “Colorado cafè”, “Domenica 5” e “Belo Horizonte cabaret”) e la prima stand up comedian donna in Italia, Velia Lalli (già a “Colorado” e “Zelig”, conduttrice, autrice e volto noto del canale “Sky Comedy central” e, nel 2017, ospite della trasmissione “Sbandati” su Raidue).



Ma a Cagliari ci saranno anche l'attrice e cantante Manuela Bollani (autrice dello spettacolo “C’era una svolta” e che il grande pubblico televisivo ha conosciuto nella trasmissione “ZeligTime”), Annalisa Dianti Cordone (“Scqr” su Comedy central, “Il Boss dei comici” su “La7” e “Tu si che Vales” su Canale5, vincitrice nel 2017 del festival nazionale di cabaret “Facce di bronzo” ed il “Premio Perla” come miglior talento comico al festival di cabaret “Amore mio” di Maratea) e Luce Pellicani (“ZeligTv”, “Premio della Critica al Festival di cabaret di Martina Franca 2018”). Cabaret Ragazze sarà una serata ricca di risate, un appuntamento imperdibile per vedere sul palco le giovani stelle della comicità italiane, riunite eccezionalmente a Cagliari per uno spettacolo unico nel suo genere.



