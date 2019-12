Condividi | Red 11:18 Il Consiglio comunale di Oristano, riunitosi lunedì in seconda convocazione, ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Antonio Iatalese per l’istituzione di un mercatino natalizio Oristano: si al mercatino natalizio



ORISTANO - Il Consiglio comunale di Oristano, riunitosi lunedì in seconda convocazione, ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Antonio Iatalese per l’istituzione di un mercatino natalizio. Il documento impegna la Giunta a reperire le risorse necessarie per acquistare appositi moduli commerciali in legno, luminarie ed addobbi a tema natalizio da mettere a disposizione degli hobbysti dei venditori ambulanti che vogliano prender parte al mercatino.



La Giunta dovrà anche presentare al Consiglio comunale un regolamento, che disciplini la durata del mercato natalizio, le classi merceologiche ammesse (che devono essere differenti dalla merce venduta abitualmente ed avere tema natalizio, oppure essere prodotti agro alimentari tipici), luogo e modalità di svolgimento dello stesso. Nel suo intervento, Iatalese ha affermato: «si rende necessario un intervento di questo tipo, perché è aumentato l’interesse dei cittadini, anche oristanesi, verso questi tipi di mercatini e perché possono rappresentare un’opportunità per la città».



«In Italia, ogni anno, c’è un giro di affari di circa 766milioni di euro generato dai mercatini natalizi. Di questi 766milioni, addirittura il 63percento viene speso nelle attività commerciali stabili presenti nei centri storici che ospitano tali manifestazioni. Pertanto – ha concluso il consigliere comunale - se ne avvantaggerebbero anche i nostri commercianti». Commenti ORISTANO - Il Consiglio comunale di Oristano, riunitosi lunedì in seconda convocazione, ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Antonio Iatalese per l’istituzione di un mercatino natalizio. Il documento impegna la Giunta a reperire le risorse necessarie per acquistare appositi moduli commerciali in legno, luminarie ed addobbi a tema natalizio da mettere a disposizione degli hobbysti dei venditori ambulanti che vogliano prender parte al mercatino.La Giunta dovrà anche presentare al Consiglio comunale un regolamento, che disciplini la durata del mercato natalizio, le classi merceologiche ammesse (che devono essere differenti dalla merce venduta abitualmente ed avere tema natalizio, oppure essere prodotti agro alimentari tipici), luogo e modalità di svolgimento dello stesso. Nel suo intervento, Iatalese ha affermato: «si rende necessario un intervento di questo tipo, perché è aumentato l’interesse dei cittadini, anche oristanesi, verso questi tipi di mercatini e perché possono rappresentare un’opportunità per la città».«In Italia, ogni anno, c’è un giro di affari di circa 766milioni di euro generato dai mercatini natalizi. Di questi 766milioni, addirittura il 63percento viene speso nelle attività commerciali stabili presenti nei centri storici che ospitano tali manifestazioni. Pertanto – ha concluso il consigliere comunale - se ne avvantaggerebbero anche i nostri commercianti».