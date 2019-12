Condividi | Red 11:06 «Sembra che ormai i malviventi a Sassari abbiano il “coltello” dalla parte del manico. A settembre scorso, chiedemmo alla Giunta comunale appena insediata, un cambio di rotta sulla sicurezza in città rispetto alla gestione dell´Amministrazione precedente a guida Pd», è l´allarme-sicurezza lanciato dal circolo cittadino di Fratelli d´Italia Sicurezza a Sassari: FdI sveglia Campus



SASSARI - «Sembra che ormai i malviventi a Sassari abbiano il “coltello” dalla parte del manico. Come Fratelli d'Italia Sassari-Audax, a settembre scorso, chiedemmo alla Giunta comunale appena insediata, un cambio di rotta sulla sicurezza in città rispetto alla gestione dell'Amministrazione precedente a guida Pd. Sono passati alcuni mesi, ma riscontriamo, al contrario, anche dai dati e dalle notizie di questi ultimi giorni con rapine ormai all'ordine del giorno, un aumento degli episodi di microcriminalità. L'ultimo eclatante in ordine di tempo, tre rapine in tre giorni in pieno centro storico». Così, il circolo cittadino di FdI lancia l'allarme-sicurezza a Sassari.



«A tutto questo poi – proseguono dal circolo cittadino - va aggiunta l'impossibilità di poter mettere i malviventi, in condizioni di non nuocere e di poter lasciare ai cittadini la libertà di muoversi e lavorare in città in piena sicurezza. La percezione di non sentirsi al sicuro, purtroppo alberga nell'animo di tanti sassaresi, i quali segnalano costantemente al nostro partito, situazioni di potenziale pericolo. Mancanza di illuminazione in molte strade, poca videosorveglianza, quartieri dimenticati da tempo, accattonaggio molesto in barba all'ordinanza n.41 del 16 giugno 2016, la cui applicazione è già stata sollecitata da Fratelli d'Italia Sassari-Audax e notizie non molto rassicuranti, che vedono un aumento della presenza di reati connessi con lo spaccio e l'uso di sostanze stupefacenti, tra le cause principali di questi episodi».



«Chiediamo pertanto con ragionevole urgenza, un intervento dell'Amministrazione comunale, in sinergia con le Forze dell'ordine e delle autorità preposte al controllo della sicurezza in città e in tutto il territorio comunale. Non è più tollerabile, vedere i cittadini costretti a non poter transitare liberamente in tutte le strade e quartieri, o commercianti vivere con il costante timore di essere rapinati durante l'orario di apertura delle loro attività. Rimarremo vigili affinché la sicurezza dei sassaresi venga salvaguardata e tutelata», concludono da Fratelli d'Italia.