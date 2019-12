Condividi | Red 23:28 «Ci dobbiamo proiettare verso il 2020 con la consapevolezza di assemblare nuovi progetti in grado di rendere migliore la città». E´ quanto rimarca il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco, che va oltre i numeri dell´assemblea municipale di Palazzo Bacaredda «Un futuro da protagonista per Cagliari»



CAGLIARI - «Ci dobbiamo proiettare verso il 2020 con la consapevolezza di assemblare nuovi progetti in grado di rendere migliore la città». E' quanto rimarca il presidente del Consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco, che va oltre i numeri dell'assemblea municipale di Palazzo Bacaredda.



«Abbiamo solo iniziato un percorso virtuoso – spiega Tocco – per la realizzazione di nuove scommesse in grado di dare un nuovo appeal al capoluogo. In questi pochi mesi di lavoro dell'aula si è registrata un'attività molto intensa, pur restando in linea con i costi del passato. All'interno del consiglio comunale si è catalogata una dialettica tra i diversi gruppi, in grado di produrre diverse decisioni condivise per il futuro della città». Scelte decisive compiute dall'emiciclo, che hanno impattato su un nuovo disegno per Cagliari.



«Abbiamo elaborato il piano guida per la realizzazione del nuovo stadio. Auspico possa essere solo l'inizio per dare vita alla costruzione della nuova casa dei rossoblu. In gioco c'è inevitabilmente il tassello urbanistico attorno a Sant'Elia – prosegue il presidente della massima assise cittadina – Abbiamo affrontato il nodo sulla raccolta differenziata. E' stato importante vedere la riapertura della galleria inglobata nel Bastione Saint Remy. E' solo il prologo di un lungo cammino». Ecco, quindi, le sfide che attendono il Consiglio comunale.



«L'assemblea dovrà occuparsi di confezionare una nuova veste per Cagliari – conclude Edoardo Tocco – Si parte dai progetti per l'area attorno a San Paolo, con un maquillage dei quartieri di Sant'Avendrace e Santa Gilla. Ci sarà un nuovo assetto anche per la metropolitana leggera. E' indubbio che occorrerà rimodulare anche l'anello delle piste ciclabili, prestando attenzione alle esigenze dei commercianti e dei cittadini. Avremo momenti di studio ed elaborazione per tanti progetti, nel segno di un programma di rilancio del turismo, ad iniziare dal porto. E' la nostra porta d'accesso, che deve diventare un traino per il turismo».



