L´annuncio è della presidente del Comitato di Maristella. Accesso civico a tutti gli atti, documenti, interlocuzioni tra le parti interessate (enti, consulenti, progettisti, funzionari, politici, ecc) successivamente intercorse alla verifica di coerenza di metà luglio 2019 Piano di Bonifica: Accesso civico



ALGHERO - «In qualità di Presidente del Comitato di Maristella rassicuro gli abitanti della borgata e dell'agro che il Piano di Conservazione e Valorizzazione della Bonifica rimane per noi una costante priorità». A tal proposito, su consiglio dello studio legale che segue il comitato, il 16 dicembre scorso è stato presentato al protocollo del Comune di Alghero una richiesta di Accesso civico generalizzato. L'annuncio è di Tonina Desogos.



Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto trasparenza”), con particolare riferimento al diritto di Accesso civico. Il provvedimento introduce anche in Italia il Freedom of Information Act (FOIA), che consente ai cittadini di accedere liberamente alle informazioni e ai dati raccolti dalle pubbliche amministrazioni.



