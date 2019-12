Condividi | Cor 15:00 Gravi disservizi anche sabato notte: un´intera ala del centro storico di Alghero completamente al buio. Cresce la paura anche tra i residenti. Inutili le continue segnalazioni Alghero: buio pesto in centro storico



ALGHERO - Ancora buio pesto. Ancora disservizi notturni sulla pubblica illuminazione. L'ultimo malfunzionamento è di sabato notte: un'intera ala del centro storico di Alghero completamente al buio. Tanto che cresce ormai la paura anche tra i residenti. Col buio, infatti, non mancano episodi di teppismo e gli atti vandalici sono ormai all'ordine del giorno. Fino ad oggi sono risultate inutili perfino le continue segnalazioni: anche dai banchi del Consiglio comunale, infatti, in molti chiedono (invano purtroppo) maggiore attenzione.