Condividi | Red 9:04 Lunedì 6 gennaio 2020, alle 10, nel Largo San Francesco, ad Alghero, bambini e bambine potranno partecipare a “Les estrenes”, appuntamento organizzato della delegazione locale della Plataforma per la llengua Les Estrenes, festa dels Tres Reis ad Alghero



ALGHERO - Lunedì 6 gennaio 2020, alle 10, nel Largo San Francesco, ad Alghero, bambini e bambine potranno partecipare a “Les estrenes”, appuntamento organizzato della delegazione locale della Plataforma per la llengua. “L'estrena” è un regalo fatto in occasione della Festa dels Reis d'Orient, che tradizionalmente portavano i doni. Ad Alghero, i più piccoli attendono gli spiccioli (i “menuts”) donati dai più grandi con un'arancia, alla quale sono praticati dei tagli.



Lo scopo della manifestazione è mantenere viva questa festa, che ha accompagnato generazioni di algheresi, con un'attenzione particolare alla lingua. Dalle 10, i volontari dell'associazione distribuiranno gratuitamente le arance e la prima strenna. L'attività sarà accompagnata dall'animazione musicale di Àngel Maresca “Lo Barber”, con un repertorio dedicato ai più piccoli, “bàlzigues”, canzoni algheresi e catalane legate al Natale ed alla Festa dels Reis (i Re Magi). Collaborano alla manifestazione i gruppi Scout Agesci Alghero 2 ed Alghero 4, che daranno vita ai giochi tradizionali algheresi, come “jocs amb la corda”, “baldúfola”, “peu cossu” e tanti altri.



Con la loro partecipazione all’evento, i gruppi Scout mantengono vivo l’interesse, per la lingua e cultura algherese, già concretizzato nel 2011 con la firma dell'accordo per prendere parte al “Projecte 4 vents”, un programma che mette in contatto tutte le associazioni scout dei territori di lingua catalana. Il Consiglio del 4Vents è in città e la mattinata si arricchirà di danze tradizionali e canti popolari del dominio linguistico catalano. Precederà la festa la messa in catalano, alle 9, nella chiesa di San Michele, che sarà celebrata da Mossèn Robert Baró, consigliere generale di Minyons Escoltes i Guies. La manifestazione, gratuita, fa parte del calendario del Cap d'Any della Fondazione Alghero e dell'Amministrazione comunale. Commenti ALGHERO - Lunedì 6 gennaio 2020, alle 10, nel Largo San Francesco, ad Alghero, bambini e bambine potranno partecipare a “Les estrenes”, appuntamento organizzato della delegazione locale della Plataforma per la llengua. “L'estrena” è un regalo fatto in occasione della Festa dels Reis d'Orient, che tradizionalmente portavano i doni. Ad Alghero, i più piccoli attendono gli spiccioli (i “menuts”) donati dai più grandi con un'arancia, alla quale sono praticati dei tagli.Lo scopo della manifestazione è mantenere viva questa festa, che ha accompagnato generazioni di algheresi, con un'attenzione particolare alla lingua. Dalle 10, i volontari dell'associazione distribuiranno gratuitamente le arance e la prima strenna. L'attività sarà accompagnata dall'animazione musicale di Àngel Maresca “Lo Barber”, con un repertorio dedicato ai più piccoli, “bàlzigues”, canzoni algheresi e catalane legate al Natale ed alla Festa dels Reis (i Re Magi). Collaborano alla manifestazione i gruppi Scout Agesci Alghero 2 ed Alghero 4, che daranno vita ai giochi tradizionali algheresi, come “jocs amb la corda”, “baldúfola”, “peu cossu” e tanti altri.Con la loro partecipazione all’evento, i gruppi Scout mantengono vivo l’interesse, per la lingua e cultura algherese, già concretizzato nel 2011 con la firma dell'accordo per prendere parte al “Projecte 4 vents”, un programma che mette in contatto tutte le associazioni scout dei territori di lingua catalana. Il Consiglio del 4Vents è in città e la mattinata si arricchirà di danze tradizionali e canti popolari del dominio linguistico catalano. Precederà la festa la messa in catalano, alle 9, nella chiesa di San Michele, che sarà celebrata da Mossèn Robert Baró, consigliere generale di Minyons Escoltes i Guies. La manifestazione, gratuita, fa parte del calendario del Cap d'Any della Fondazione Alghero e dell'Amministrazione comunale.