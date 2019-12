Condividi | A.B. 18:24 La formazione algherese, reduce da una buona prestazione a Milano, con un punto guadagnato nonostante la sconfitta, vuole invertire la rotta nel 2020 per centrare la salvezza nel girone 1 del campionato di serie A di rugby. Campionati fermi per le festività. Il XV algherese ripartirà domenica 12 gennaio, a Maria Pia, contro I Centurioni L´Amatori Alghero saluta il 2019



ALGHERO - L'Amatori Alghero saluta il 2019. La formazione algherese, reduce da una buona prestazione a Milano, con un punto guadagnato nonostante la sconfitta, vuole invertire la rotta nel 2020 per centrare la salvezza nel girone 1 del campionato di serie A di rugby. Un inizio di campionato sicuramente non positivo. L’Amatori sta affrontando un girone molto difficile, contro squadre forti ed attrezzate, la maggior parte per il salto di categoria, ed ogni punto guadagnato rappresenta un tassello prezioso in chiave salvezza.



Ed è proprio la salvezza l’obiettivo dichiarato di quest’anno per una squadra ed una società che hanno sempre dimostrato di tenere agli impegni da affrontare anche se a volte, come in questa stagione, si stanno dimostrando più duri del passato. Ma l’Alghero è li, pronta a dimostrare che è viva e che ha voglia di restare nei campionati che contano. E mentre la squadra prende le misure ai vari avversari incontrati fin ora, la società è sempre attenta al mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Guardando il percorso fin qui affrontato, su otto gare disputate gli algheresi ne hanno vinte solo una, in casa, contro il Cus Genova.



