Condividi | Red 19:29 Mercoledì 9 gennaio, dalle 9 alle 11, nel canile comunale, a Funtana Sa Figu, lungo la Direttissima per Osilo, si effettuerà la microchippatura gratuita dei cani. Il secondo appuntamento del mese è in programma per giovedì 23 Anagrafe canina a Sassari



SASSARI – Mercoledì 9 gennaio, dalle 9 alle 11, nel canile comunale di Sassari, a Funtana Sa Figu, lungo la Direttissima per Osilo, si effettuerà la microchippatura gratuita dei cani. Il secondo appuntamento del mese è in programma per giovedì 23.



Al momento della microchippatura, gli animali non devono avere pulci, zecche o altri parassiti. I cani aggressivi o di grossa taglia devono avere la museruola. Gli interessati devono presentarsi con un documento personale e codice fiscale. Saranno accettati solo settanta cani, anche di altri Comuni.



L'anagrafe canina sarà effettuata a cura del Servizio Veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'Asl, in collaborazione con l’Assessorato comunale all’Ambiente. Il canile comunale, che ospita esemplari di ogni età e dimensione, è aperto il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle 18 alle 19, il martedì ed il giovedì, dalle 18 alle 19.30, ed il sabato, dalle 18 alle 20. La mattina solo su appuntamento per le attività sanitarie (vaccini e visite mediche dei cani adottati). Commenti SASSARI – Mercoledì 9 gennaio, dalle 9 alle 11, nel canile comunale di Sassari, a Funtana Sa Figu, lungo la Direttissima per Osilo, si effettuerà la microchippatura gratuita dei cani. Il secondo appuntamento del mese è in programma per giovedì 23.Al momento della microchippatura, gli animali non devono avere pulci, zecche o altri parassiti. I cani aggressivi o di grossa taglia devono avere la museruola. Gli interessati devono presentarsi con un documento personale e codice fiscale. Saranno accettati solo settanta cani, anche di altri Comuni.L'anagrafe canina sarà effettuata a cura del Servizio Veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'Asl, in collaborazione con l’Assessorato comunale all’Ambiente. Il canile comunale, che ospita esemplari di ogni età e dimensione, è aperto il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle 18 alle 19, il martedì ed il giovedì, dalle 18 alle 19.30, ed il sabato, dalle 18 alle 20. La mattina solo su appuntamento per le attività sanitarie (vaccini e visite mediche dei cani adottati).