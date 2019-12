Condividi | Red 22:11 «Si tratta di un passaggio fondamentale, che permette di evitare l’esercizio provvisorio, dando continuità alle attività dell’Ente consentendo una maggiore flessibilità di spesa per l’attuazione per importanti iniziative di competenza e una maggiore semplificazione degli adempimenti amministrativi»¸ spiega il presidente Fabio Albieri Egas: approvato bilancio di previsione 2020-2022



CAGLIARI – Questa mattina (lunedì), il Comitato istituzionale d’Ambito dell’Egas ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020–2021–2022. «Si tratta di un passaggio fondamentale, che permette di evitare l’esercizio provvisorio, dando continuità alle attività dell’Ente consentendo una maggiore flessibilità di spesa per l’attuazione per importanti iniziative di competenza e una maggiore semplificazione degli adempimenti amministrativi»¸ spiega il presidente dell’Egas Fabio Albieri.



