Ad Alghero, lo Sport di tutti

ALGHERO - Ha ufficialmente preso il via il progetto “Sport di tutti”, voluto e promosso da Sport e salute, in collaborazione con le Federazione e le Associazioni Sportive dilettantistiche del territorio e, nella Riviera del corallo, con la Pallacanestro Alghero. Sport di tutti è un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere le barriere economiche di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità. L'obiettivo è di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione per migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui. In questa prima fase, l'intervento si rivolge alla fascia di età dai cinque ai diciotto anni, con l'avvio dell’edizione dedicata ai giovani: un percorso sociale, sportivo ed educativo, che prevede attività sportiva pomeridiana gratuita per bambini e ragazzi, che vivono in contesti sociali svantaggiati, attraverso la rete capillare di associazioni e società sportive dilettantistiche, affiliate agli organismi sportivi, che operano sul territorio. L'individuazione delle associazioni e società sportive da coinvolgere nel progetto è avvenuta con un avviso pubblico in cui sono statiindicati i requisiti necessari per la candidatura delle stesse società. Le iscrizioni scadranno mercoledì 15 gennaio.



Sport di tutti è un percorso sociale, sportivo ed educativo con attività sportiva pomeridiana gratuita offerta ai ragazzi dai cinque ai diciotto anni anche attraverso la Pallacanestro Alghero. Ha l'obiettivo di garantire il diritto allo sport per ragazzi e famiglie in condizioni di svantaggio economico; incoraggiare i ragazzi a svolgere attività fisica; supportare le associazioni e le società sportive dilettantistiche; offrire servizi alla comunità di riferimento. Un modello di intervento che intende supportare l'associazionismo sportivo di base, con attenzione ad associazioni e società che svolgono attività di carattere sociale sul territorio.



Ad Alghero, sono previste due ore alla settimana di attività per la durata di venti settimane al “PalaManchia”; programma di attività diversificato per fasce d’età; dai cinque agli otto anni, attività motoria di base; dai nove ai quattordici, attività polivalente, pre-sportiva ed attività sportiva; dai quindici ai diciotto anni, attività sportiva; copertura assicurativa per infortuni a tutti i partecipanti; presenza di un operatore di sostegno al fianco del tecnico sportivo, in caso di situazioni di disabilità; servizio di navetta, nei casi di difficile raggiungimento degli impianti sportivi con mezzi pubblici, ed espressamente autorizzati dalle strutture territoriali; fornitura di attrezzature sportive per le associazioni e le società partecipanti (con un minimo di dieci ragazzi). «Sono molto felice di questa iniziativa voluta da Sport e salute Spa - ha dichiarato il responsabile tecnico del Settore Minibasket Antonello Muroni - Si tratta di un progetto che si tramuta in un aiuto concreto all’attività di base; tematica molto cara alla Federazione italiana pallacanestro. Ritengo sia doveroso per chi, come noi, si impegna giornalmente, fare il massimo per lo sviluppo della nostra disciplina fornendo, quando è possibile, anche un sostentamento economico, come in questo caso».



Nella foto: il responsabile tecnico Antonello Muroni