Il Cap d´Any non tradisce le attese

Migliaia le persone in piazza ad Alghero per festeggiare il Capodanno 2020. Non sarà stato un Cap d´Any memorabile ma il fasciano della Riviera del Corallo strega tutti. Le immagini del concertone al porto e lo spettacolo pirotecnico. Super lavoro questa mattina per la ditta che si occupa della nettezza urbana.