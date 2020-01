Condividi | A.B. 10:23 Il Giudice sportivo ha deciso di dare la sconfitta per 0-3, accogliendo il ricorso del San Giorgio Perfugas, che aveva pareggiato 2-2 sul sintetico del “Pintore-Caddeo”. Secondo il referto arbitrale, i padroni di casa avrebbero effettuato sei sostituzioni invece delle cinque regolamentari Prima categoria: Olmedo sconfitta a tavolino



OLMEDO - Olmedo sconfitta a tavolino. Il Giudice sportivo ha deciso di dare la sconfitta per 0-3, accogliendo il ricorso del San Giorgio Perfugas, che aveva pareggiato 2-2 sul sintetico del “Pintore-Caddeo”, nel match valido per il girone D di Prima categoria disputato domenica 15 dicembre.



Secondo il referto arbitrale, i padroni di casa avrebbero effettuato sei sostituzioni invece delle cinque regolamentari: 10' del primo tempo ed al 19', 22', 28', 31' e 35' della ripresa. La società olmedese non ha presentato memorie difensive.



Classifica: Ozierese e Porto Cervo 33; Tempio 30; Badesi 27; Coghinas 23; Codrongianos e Siligo 21; Pozzomaggiore 19; Berchidda 18; Ottava 17; San Giorgio Perfugas 16; Campanedda 14; Trinità 13; Cus Sassari 12; San Nicola Ozieri 11; Olmedo 7.