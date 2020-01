Condividi | Cor 11:40 L´azienda leader nel campo della realizzazione di serramenti presente con uno stabilimento nell´area industriale di Alghero, è alla ricerca di nuovi addetti della linea di assemblaggio, da inserire come turnisti all´interno del processo produttivo Nobento assume 10 turnisti a San Marco



ALGHERO - Offerte di lavoro nel territorio di Alghero. La Nobento Spa, azienda leader nel campo della realizzazione di serramenti presente con uno stabilimento nell'area industriale di San Marco, è alla ricerca di 10 addetti della linea di assemblaggio, da inserire come turnisti all'interno del processo produttivo. «E' richiesta disponibilità immediata e flessibilità d'orario». Per tutti i candidati è possibile inviare la disponibilità all'indirizzo recruitment@nobento.it (Rif. in Oggetto NOB1/2020). La sede di lavoro sarà proprio quella di Alghero.



