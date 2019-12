Condividi | Cor 20:05 I prossimi 19 e 20 dicembre il parcheggio di Piazza dei Mercati nel centro di Alghero sarà interessato da un super lavoro di spazzamento, lavaggio e disinfestazione. Apertura h24 fino al 12 gennaio e ingressi gratuiti il 30, 31 e 1 gennaio. La segnalazione in Consiglio dai banchi di Forza Italia smuove la giunta comunale La giunta si smuove, super pulizia nel multipiano



ALGHERO - A distanza di mesi d'inspiegabile immobilismo, nonostante le continue polemiche e lamentele, l'Amministrazione algherese batte un colpo e programma una due giorni di pulizia nel multipiano di Piazza dei Mercati. Il parcheggio compreso tra le vie Cagliari, Lo Frasso e Mazzini sarà interessato da un super lavoro di spazzamento e lavaggio, di disinfestazione di tutte le rampe di accesso e di ripristino delle misure di sicurezza. Un intervento simile era stato annunciato già nei mesi scorsi, poi a causa di incomprensioni e problemi di varia natura si provvedette soltanto a ritirare le cataste di rifiuti abbandonate in prossimità delle rampe, ma nulla di più.



Nel frattempo, la situazione, come denunciato perfino nei giorni scorsi, è ormai precipitata a causa dell'incuria dilagante. Alla sporcizia ed al degrado, infatti, si aggiungono le incursioni notturne di sbandati. L'ultima qualche sera fa, quando qualche malvivente a ben pensato di scaricare la gran parte degli estintori all'interno dei sotto-piani imbiancando auto e attrezzature [



Una situazione difficilmente tollerabile e tanto meno giustificabile, tanto che in occasione dell'ultima seduta di Consiglio comunale, a fare la voce grossa ci ha pensato dai banchi della maggioranza Tatiana Argiolas. La consigliera di Forza Italia rivolgendosi alla Giunta ha chiesto che si ponesse immediatamente fine a tanto degrado, «riportando pulizia e decoro nei parcheggi e nella piazza» h24 del multipiano e l’accesso gratis al parcheggio per le giornate del 30, 31 dicembre e 1 gennaio 2020. La speranza è che si tratti di una vera inversione di rotta, la città non potrà che giovarne.



Nella foto: la consigliera comunale di Alghero, Tatiana Argiolas (Fi) Commenti ALGHERO - A distanza di mesi d'inspiegabile immobilismo, nonostante le continue polemiche e lamentele, l'Amministrazione algherese batte un colpo e programma una due giorni di pulizia nel multipiano di Piazza dei Mercati. Il parcheggio compreso tra le vie Cagliari, Lo Frasso e Mazzini sarà interessato da un super lavoro di spazzamento e lavaggio, di disinfestazione di tutte le rampe di accesso e di ripristino delle misure di sicurezza. Un intervento simile era stato annunciato già nei mesi scorsi, poi a causa di incomprensioni e problemi di varia natura si provvedette soltanto a ritirare le cataste di rifiuti abbandonate in prossimità delle rampe, ma nulla di più.Nel frattempo, la situazione, come denunciato perfino nei giorni scorsi, è ormai precipitata a causa dell'incuria dilagante. Alla sporcizia ed al degrado, infatti, si aggiungono le incursioni notturne di sbandati. L'ultima qualche sera fa, quando qualche malvivente a ben pensato di scaricare la gran parte degli estintori all'interno dei sotto-piani imbiancando auto e attrezzature [ GUARDA ]. Il tutto condito da lamentele dilaganti di residenti e commercianti che non potendo più utilizzare i parcheggi, malsani e pericolosi, non comprendono il perchè di tanto menefreghismo.Una situazione difficilmente tollerabile e tanto meno giustificabile, tanto che in occasione dell'ultima seduta di Consiglio comunale, a fare la voce grossa ci ha pensato dai banchi della maggioranza Tatiana Argiolas. La consigliera di Forza Italia rivolgendosi alla Giunta ha chiesto che si ponesse immediatamente fine a tanto degrado, «riportando pulizia e decoro nei parcheggi e nella piazza» GUARDA L'INTERVENTO IN CONSIGLIO . Segnalazione fatta propria dall'Amministrazione comunale che, proprio in occasione delle festività, oltre alla pulizia, ha previsto dal 20 dicembre al 12 gennaio l'aperturadel multipiano e l’accesso gratis al parcheggio per le giornate del 30, 31 dicembre e 1 gennaio 2020. La speranza è che si tratti di una vera inversione di rotta, la città non potrà che giovarne.Nella foto: la consigliera comunale di Alghero, Tatiana Argiolas (