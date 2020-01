video Condividi | Cor 9:51 Rimarrà visitabile fino all´8 marzo 2020, nel Museo nazionale d’arte medievale e moderna della Basilicata la mostra di Antonio Marras per Matera capitale Europea della Cultura. E´ un vero omaggio a Maria Lai, legatissima allo stilista di Alghero. Ecco le immagini Trama doppia: viaggio a Matera



ALGHERO - Rimarrà visitabile fino all'8 marzo 2020, nel Museo nazionale d’arte medievale e moderna della Basilicata, all’interno del seicentesco Palazzo Lanfranchi di Matera, la mostra "Trama doppia". Inaugurata a dicembre, la mostra di Maria Lai e Antonio Marras, coprodotta, è organizzata e coordinata dal Polo Museale regionale della Basilicata, e dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, nell’ambito del programma culturale della Capitale Europea della Cultura.



L’esposizione è fortemente voluta dallo stilista di Alghero, Antonio Marras, che l’ha ideata insieme a Francesco Maggiore e che, da sempre, ha visto in Maria Lai «una compagna di viaggio, una musa, un’amica geniale affettuosa e custode dell’anima». Un percorso di oltre 300 opere di Maria Lai e di Antonio Marras: lavori inediti della grande artista sarda, selezionati dall’archivio personale di Antonio Marras e dall’Archivio Maria Lai che dialogano con opere e installazioni di Antonio Marras, ma anche con opere realizzate da entrambi a quattro mani.



l legame tra Maria Lai e Antonio Marras ha radici profonde: è stata proprio l'artista la prima persona ad aver visto e sostenuto le opere di Antonio. Entrambi sono accomunati dalla capacità di ridare vita a scarti e frammenti, di ridare nuovi significati a oggetti dismessi; sostiene, infatti, Marras: «La cosa che più mi appassiona e mi interessa è dar voce a degli elementi che apparentemente sono muti e forse colpiscono solo me, ma poi lavorandoci cerco di creare un linguaggio perché questa ispirazione diventi cosa reale e si traduca negli 'oggetti' che mostro…».