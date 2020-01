Condividi | Antonio Burruni 8:55 Dopo lo slovacco Andrej Martin, il davisman lettone è il secondo colpo di mercato del sodalizio algherese in vista del campionato nazionale di serie B di tennis a squadre maschile Tc Alghero: arriva anche Podzus



ALGHERO – Il Tc Alghero continua a comporre la sua squadra in vista del campionato nazionale di serie B di tennis maschile a squadre. Dopo l'acquisto del davisman slovacco Andrej Martin, arriva in Riviera del corallo un altro giocatore straniero. E' il davisman lettone Martins Podzus.



Destrorso, con rovescio bimane, è nato a Riga il 29 giugno 1994 e vive a Bauska. 188centrimetri d'altezza per 87chilogrammi di peso, è allenato da papà Alvis, come il suo gemello Janis (mancino).

Attualmente, è numero 459 nella classifica mondiale di singolare (422 due mesi fa) e 478 in doppio (390 nell'agosto 2019). Podzus ha esordito con la sua Nazionale nel 2011, giocando trentacinque match: ventiquattro in singolare (vincendone dodici) ed undici in doppio (sette vinti).



Negli ultimi tre anni ha giocato soprattutto nel circuito Itf,vincendo i Futures di Subotica 2018, Falun e Koszalin l'anno scorso, perdendo le finali di Tartu e Wisla nel 2018. In doppio, ha vinto sei tornei negli ultimi due anni (Falun, Fut.Parnu e Fut.Wisla nel 2018, Kiseljak, Fut.Koszalin e Piestany nel 2019), perdendo a Falun l'anno scorso.



