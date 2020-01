video Condividi | Cor 9:35 Vandali scatenati nel weekend ad Alghero: fioriere distrutte, piante sradicate, tavolini e sedie spaccate in centro storico e nuova incursione nel Multipiano di Piazza dei Mercati. A subirne le conseguenze anche l´installazione Unesco sulla Torre di San Giovanni. Le immagini Danni all´installazione Unesco

ALGHERO - Peggiora la situazione ad Alghero. E la notte, soprattutto il centro storico, troppo spesso perfino al buio per i continui disservizi nei pubblici impianti d'illuminazione, si trasforma in un vero e proprio Far West. E' il caso dell'ultimo weekend, il risveglio di domenica mattina è da incubo: fioriere rovesciate, piante sradicate, tavolini e sedie spaccate.



A subirne le conseguenze anche l'installazione Unesco sulla Torre di San Giovanni, nel cuore della città, in Largo San Francesco. Strappati numerosi rami di corallo, con una transenna catapultata sopra l'opera d'arte. Fortunatamente durante la domenica una squadra di agenti della Polizia locale ha provveduto a rimuovere la transenna e riposizionare, alla bene meglio, i rami ormai spaccati.



