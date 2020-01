Condividi | Cor 15:22 Gravissimo incidente stradale introno alle 13.30 sulla statale 387, all´altezza del bivio per Selargius. L´intervento congiunto del 118 e Vigili del Fuoco Codice rosso sulla Statale 387



MONSERRATO - Gravissimo schianto intorno alle 13.30 di questa mattina sulla strada statale 387 all'altezza del bivio per Selargius in provincia di Cagliari. Sul posto una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando a causa di un incidente stradale.



Per cause ancora in corso di accertamento un pulmino e un'autovettura hanno subito una collisione. Si contano tre feriti di cui il conducente dell'auto in gravi condizioni, trasportato in codice rosso in ospedale dai soccorsi inviati dal servizio di emergenza del 118. Sul posto anche l'elicottero dell'elisoccorso.



Gli operatori della squadra dei Vigili del fuoco all'arrivo sul luogo dell'incidente hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli

e della sede stradale. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione veicolare per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto per gli accertamenti e i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e l'Anas territoriale competente.