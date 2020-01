Condividi | Cor 10:00 Martedì nero anche in casa Sogeaal quello appena trascorso a causa dello sciopero indetto dai sindacati di categoria dei controllori di volo. Quattro i voli cancellati: due di continuità territoriale e due collegamenti Ryanair per Girona. In tutto sono state 20 le cancellazioni nell'Isola Passeggeri a terra ad Alghero: saltano 4 voli



ALGHERO - Quattro voli cancellati, disagi e contrattempi. Oltre ai due collegamenti da Roma (delle ore 13.40) e per Milano (15.30), ad Alghero saltano altri due collegamenti.



Si tratta dei voli di andata e ritorno per Girona (Barcellona) operati dalla compagnia aerea low cost Ryanair. E' il bilancio del martedì nero per il trasporto aereo sardo, a causa dello sciopero indetto dai sindacati di categoria e dal personale Enav.



