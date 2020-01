video Condividi | Cor 9:02 Panda in fiamme nella notte in via Torricelli



Vigili del fuoco a lavoro alle prime ore della mattina ad Alghero. Divorata dalle fiamme una vecchia Fiat Panda. Provvidenziale l´intervento del 115 che ha impedito che le fiamme si propagassero. L´allarme lanciato da alcuni residenti spaventati. Non è escluso che possa trattarsi di un incendio di matrice dolosa. Le immagini della macchina completamente distrutta. Vigili del fuoco a lavoro alle prime ore della mattina ad Alghero. Divorata dalle fiamme una vecchia Fiat Panda. Provvidenziale l´intervento del 115 che ha impedito che le fiamme si propagassero. L´allarme lanciato da alcuni residenti spaventati. Non è escluso che possa trattarsi di un incendio di matrice dolosa. Le immagini della macchina completamente distrutta. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv