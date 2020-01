Condividi | A.B. 16:03 Al via domani pomeriggio il girone di ritorno del campionato di serie A. Il XV algherese, reduce dalla vittoria interna con I Centurioni Lumezzane, cercano punti sul campo dei piemontesi: si attende un´altra sfida difficile Rugby: Amatori di scena a Torino



ALGHERO – Domani, domenica 19 gennaio, si disputa la decima giornata per il girone 1 del campionato di serie A di rugby. Giornata che vale l'avvio del girone di ritorno. L'Amatori Alghero sarà di scena sul campo del Cus Torino. Match non agevole, visto che i piemontesi sono quinti, con 19lunghezze di vantaggio sugli algheresi, terzultimi dopo il successo casalingo contro il fanalino di coda I Centurioni Lumezzane.



Sarà un'altra sfida difficile per il XV algherese, che si presenterà all'appuntamento con diverse assenze per infortuni. Di contro, troverà un'avversaria coriacea e che sul proprio campo non è abituata a fare sconti.



Nel match d'andata, gli universitari sbancarono il campo di Maria Pia per 7-30. Kick-off fissato alle 14.30. Dirigerà l'incontro il signor Francesco Crepaldi di Milano.



