Dalla giornata di lunedì le temperature subiranno una lieve diminuzione su tutti i territori della Sardegna. Ma sarà di live durata. Più brusca la situazione nel Sulcis Pioggia e temperature in calo nell'isola



SASSARI - Temperature livemente in calo e piogge ad intermittenza su tutti i settori della Sardegna. Queste le ptrevisioni meteo per i prossimi tre giorni. Più brusca la situazione nel Sulcis, dove il calo sarà più sensibile.



Sono le conseguenze di una live perturbazione in arrivo, considerata veloce però, ma che comunque condizionerà il tempo per tutta la prima parte della settimana in arrivo. Previsti strascichi di deboli piovaschi ed isolati temporali soprattutto al centro-sud.



Aria fredda in arrivo dal nord-est europeo che dovrebbe modificare il clima piuttosto mite dettato dall'Anticiclone delle Azzorre. Un tempo decisamernte instabile quello registrato nell'isola, a conferma dell'anomalo inverno 2019-2020.