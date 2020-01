A.B. 22 gennaio 2020 Il Sig Strasburgo si rivela avversaria ostica, ma il Banco di Sardegna Sassari, guidato dai punti di Pierre e Vitali, vince per 83-88 e si assicura un posto alla fase successiva della competizione europea. Debutto in maglia Dinamo per Dwight Coleby Bcl: Dinamo qualificata



SASSARI - Il Sig Strasburgo si rivela avversaria ostica, ma il Banco di Sardegna Dinamo Ssssari guidato dai punti di Pierre e Vitali vince per 83-88 e si assicura un posto alla fase successiva della Basketball champions league. Debutto in maglia Dinamo per Dwight Coleby, il neoacquisto a disposizione di coach Pozzecco, che recupera anche Evans, pronto ad alzarsi dalla panchina.



Inglis e Spissu aprono il match, Sorokas risponde subito “presente”, la tripla di Pierre vale il 2-8. Bilan carica Parakhouski di falli, i padroni di casa reagiscono e tornano sul -3, complice un doppio errore biancoverde. Sale l’intensità difensiva, 6punti di fila di Vitali e la bomba di Spissu valgono il +12 a metà quarto. Controparziale francese, torna sul parquet Evans. lL Dinamo perde un po’ il filo ed alla prima palla persa il Poz chiama il time-out. Esordio di Coleby e primo punto con la nuova maglia. Un brillante Pierre conferma il suo straordinario momento, il finale di primo quarto è tutto sassarese: al 10’ è 13-28. Vitali dall’arco aumenta il divario tra le due squadre, il tap-in di Bilan vale il nuovo massimo vantaggio: +16 dopo 14’ (20-36). La Dinamo si culla un po’ troppo, Strasburgo non molla ed approfitta del rilassamento: funziona la zona francese, che stoppa l’attacco del Banco. Il 10-0 transalpino convince Pozzecco a parlarci su, ma senza esito. Devecchi sul parquet per riequilibrare la difesa, i padroni di casa si portano a -2. Nel momento più difficile, la tripla di Spissu chiude il parziale di 14-0 (34-39). Il match cambia volto nei minuti finali della seconda frazione, ancora una volta Vitali con i tiri dall’arco toglie le castagne dal fuoco e coach Collet chiama il minuto. Strasburgo mantiene il contatto e si va al risposo sul 42-46.



Al rientro dall'intervallo lungo, Strasburgo trova con York la parità (47-47), il Banco soffre ancora la zona, l’inerzia sembra tutta francese, il duo Evans-Pierre torna a fare la differenza, gli uomini di Collet non fanno scappare gli ospiti, è tutta un’altra partita rispetto ai primi 15': 55-56 al 25’. Pozzecco scuote i suoi, subito un parziale di 0-5 per la pronta risposta della Dinamo, Pierre ancora una volta è fondamentale: punti, assist e rimbalzi. Gentile firma il +10, il parziale post time-out è di 3-12: al 30’ è 58-68. Torna Coleby sul parquet nell’ultima frazione, Gentile ha la mano calda in questa fase di gara, Pierre lo imita, è il 17esimo punto del canadese. Sul 62-74 la panchina francese chiama time-out. Jerrells in serata no al tiro (0/7) si dedica agli assist, Strasburgo cala alla distanza, il Banco gioca con un occhio sul cronometro i 4' finali, due triple francesi però riaccendono il match, Poz furioso chiama il minuto per spezzare l’inerzia. I padroni di casa difendono forte e con il solito York tentano il tutto per tutto (79-86). Ultimi 100” insidiosi, Pierre sbaglia la tripla decisiva, Strasburgo commette fallo per fermare il tempo, ma è troppo tardi, Spissu dalla lunetta sigilla l'83-88: Sassari vince e conquista ufficialmente il pass per gli ottavi di finale della competizione. Nuovo obiettivo nei prossimi due game di Basketball champions league contro Hapoel Holon e Manresa le prime due posizioni del girone, che significherebbero fattore campo a favore.



SIG STRASBURGO-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 83-88:

SIG STRASBURGO: Reynolds 8, Serron 2, Inglis 12, Nzeulie 11, Scrubb 8, Dallo 2, Tchicamboud 2, Miyem ne, Traorè 11, York 21, Parakhouski 6. Coach Vincent Collet.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 16, Bilan 15, Bucarelli ne, Devecchi, Sorokas 5, Evans 8, Magro ne, Pierre 17, Gentile 9, Coleby 1, Vitali 17, Jerrells. Coach Gianmarco Pozzecco.

ARBITRI: Boris Krejic (Slovenia), Sasa Maricic (Serbia) e Marek Kukelcik (Slovacchia).

PARZIALI: 13-28, 42-46, 58-68.



Nella foto: esordio vincente per Dwight Coleby Commenti SASSARI - Il Sig Strasburgo si rivela avversaria ostica, ma il Banco di Sardegna Dinamo Ssssari guidato dai punti di Pierre e Vitali vince per 83-88 e si assicura un posto alla fase successiva della Basketball champions league. Debutto in maglia Dinamo per Dwight Coleby, il neoacquisto a disposizione di coach Pozzecco, che recupera anche Evans, pronto ad alzarsi dalla panchina.Inglis e Spissu aprono il match, Sorokas risponde subito “presente”, la tripla di Pierre vale il 2-8. Bilan carica Parakhouski di falli, i padroni di casa reagiscono e tornano sul -3, complice un doppio errore biancoverde. Sale l’intensità difensiva, 6punti di fila di Vitali e la bomba di Spissu valgono il +12 a metà quarto. Controparziale francese, torna sul parquet Evans. lL Dinamo perde un po’ il filo ed alla prima palla persa il Poz chiama il time-out. Esordio di Coleby e primo punto con la nuova maglia. Un brillante Pierre conferma il suo straordinario momento, il finale di primo quarto è tutto sassarese: al 10’ è 13-28. Vitali dall’arco aumenta il divario tra le due squadre, il tap-in di Bilan vale il nuovo massimo vantaggio: +16 dopo 14’ (20-36). La Dinamo si culla un po’ troppo, Strasburgo non molla ed approfitta del rilassamento: funziona la zona francese, che stoppa l’attacco del Banco. Il 10-0 transalpino convince Pozzecco a parlarci su, ma senza esito. Devecchi sul parquet per riequilibrare la difesa, i padroni di casa si portano a -2. Nel momento più difficile, la tripla di Spissu chiude il parziale di 14-0 (34-39). Il match cambia volto nei minuti finali della seconda frazione, ancora una volta Vitali con i tiri dall’arco toglie le castagne dal fuoco e coach Collet chiama il minuto. Strasburgo mantiene il contatto e si va al risposo sul 42-46.Al rientro dall'intervallo lungo, Strasburgo trova con York la parità (47-47), il Banco soffre ancora la zona, l’inerzia sembra tutta francese, il duo Evans-Pierre torna a fare la differenza, gli uomini di Collet non fanno scappare gli ospiti, è tutta un’altra partita rispetto ai primi 15': 55-56 al 25’. Pozzecco scuote i suoi, subito un parziale di 0-5 per la pronta risposta della Dinamo, Pierre ancora una volta è fondamentale: punti, assist e rimbalzi. Gentile firma il +10, il parziale post time-out è di 3-12: al 30’ è 58-68. Torna Coleby sul parquet nell’ultima frazione, Gentile ha la mano calda in questa fase di gara, Pierre lo imita, è il 17esimo punto del canadese. Sul 62-74 la panchina francese chiama time-out. Jerrells in serata no al tiro (0/7) si dedica agli assist, Strasburgo cala alla distanza, il Banco gioca con un occhio sul cronometro i 4' finali, due triple francesi però riaccendono il match, Poz furioso chiama il minuto per spezzare l’inerzia. I padroni di casa difendono forte e con il solito York tentano il tutto per tutto (79-86). Ultimi 100” insidiosi, Pierre sbaglia la tripla decisiva, Strasburgo commette fallo per fermare il tempo, ma è troppo tardi, Spissu dalla lunetta sigilla l'83-88: Sassari vince e conquista ufficialmente il pass per gli ottavi di finale della competizione. Nuovo obiettivo nei prossimi due game di Basketball champions league contro Hapoel Holon e Manresa le prime due posizioni del girone, che significherebbero fattore campo a favore.SIG STRASBURGO: Reynolds 8, Serron 2, Inglis 12, Nzeulie 11, Scrubb 8, Dallo 2, Tchicamboud 2, Miyem ne, Traorè 11, York 21, Parakhouski 6. Coach Vincent Collet.BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 16, Bilan 15, Bucarelli ne, Devecchi, Sorokas 5, Evans 8, Magro ne, Pierre 17, Gentile 9, Coleby 1, Vitali 17, Jerrells. Coach Gianmarco Pozzecco.ARBITRI: Boris Krejic (Slovenia), Sasa Maricic (Serbia) e Marek Kukelcik (Slovacchia).PARZIALI: 13-28, 42-46, 58-68.Nella foto: esordio vincente per Dwight Coleby 20:03 «Trento squadra pericolosa» Questa mattina, nella Club house societaria, il coach del Banco di Sardegna Dinamo Sassari Gianmarco Pozzecco ha incontrato la stampa in vista della sfida di domani contro la Dolomiti energia Trento. Al PalaSerradimigni, Devecchi e compagni affronteranno l’Aquila nella sfida valida per la terza giornata di ritorno del campionato Lba 20/1 Dwight Coleby: energia al servizio del Banco 19/1 Basket: la Dinamo suona la nona 21/1 «In trasferta serve continuità per 40´» 19/1 Basket: Gsd sbanca Roma 19/1 Basket: la Mercede vince ancora 17/1 Inizia il girone di ritorno per Key estate 18/1 Basket: la Dinamo a Pesaro 15/1 Bcl: Dinamo agli ottavi di finale 18/1 Basket: trasferta sassarese per la Mercede 13/1 La Dinamo saluta Jamel McLean « indietro archivio basket »