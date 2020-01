A.B. 17:21 Si gioca domani pomeriggio l’11esima giornata del girone 1 del campionato di serie A. L’Amatori insegue la terza vittoria stagionale ospitando a Maria Pia la squadra che la precede, a distanza, in classifica Rugby: Alghero cerca il riscatto contro Parabiago



ALGHERO - Sarà un’altra dura prova per l’Amatori Alghero, che domani, domenica 26 gennaio, alle 14.30, ospita il Parabiago sul manto erboso di Maria Pia. Fin qui, la stagione non sta riservando grandi soddisfazioni ed il terzultimo posto in classifica non permette di stare tranquilli. Domenica scorsa, in casa del Cus Torino, capitan Serra e compagni hanno incassato un’altra sconfitta (l’ottava in dieci partite) e guardando dallo specchietto retrovisore si sono visti avvicinare a -3 dalle due dirette inseguitrici Cus Genova (che ha anche una gara in meno) e I Centurioni Lumezzane (proprio le due squadre battute dagli algheresi in stagione), che domani si affronteranno proprio domani.



Il Parabiago, precede in classifica l’Amatori con 12lunghezze di vantaggio, ed è reduce dalla sconfitta contro il fanalino di coda I Centurioni. Nella gara di domani, venderà cara la pelle per poter proseguire nella sua corsa, ma troverà di fronte a se una formazione che sa quanto sia importante far valere il fattore campo per conquistare punti preziosi in chiave salvezza.



