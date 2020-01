Cor 17:32 La tragedia davanti agli occhi degli studenti nel corridoio della facoltà di Medicina alla Cittadella universitaria di Monserrato. Martedì i funerali ad Alghero Infarto in facoltà, muore docente algherese



ALGHERO - Incredulità e sgomento ad Alghero per l'improvvisa morte di Alberto Nori, docente 39enne alla Cittadella universitaria di Monserrato. L'uomo, secondo le prime indiscrezioni, è stato colto da un infarto fulminante davanti ai suoi studenti nel corridoio della facoltà di Medicina. Si è all'improvviso accasciato e nonostante i disperati tentativi di soccorrerlo per l'algherese non c'è stato niente da fare. Trasportato al Policlinico universitario, i medici hanno soltanto potuto constatarne la morte. I funerali si terranno nella giornata di martedì 28 gennaio (alle ore 15,30) nella Cattedrale di Santa Maria in Alghero. ALGHERO - Incredulità e sgomento ad Alghero per l'improvvisa morte di Alberto Nori, docente 39enne alla Cittadella universitaria di Monserrato. L'uomo, secondo le prime indiscrezioni, è stato colto da un infarto fulminante davanti ai suoi studenti nel corridoio della facoltà di Medicina. Si è all'improvviso accasciato e nonostante i disperati tentativi di soccorrerlo per l'algherese non c'è stato niente da fare. Trasportato al Policlinico universitario, i medici hanno soltanto potuto constatarne la morte. I funerali si terranno nella giornata di martedì 28 gennaio (alle ore 15,30) nella Cattedrale di Santa Maria in Alghero.