Calcio a 5: Audax non ferma la capolista

Nel match valido per il campionato regionale di serie C2, lo Sporting Lanusei sbanca per 5-8 il PalaCorbia. Dopo una partenza da 0-5, la compagine algherese ha reagito, andando in rete con Emanuele Roma (doppietta), Giovanni Salvatore ed Andrea Sanna (doppietta)



ALGHERO - L'Audax non ferma la capolista. Nel match valido per il campionato regionale di serie C2 di calcio a 5, lo Sporting Lanusei sbanca per 5-8 il PalaCorbia. La squadra di casa, già in formazione rimaneggiata, durante il match ha dovuto fare a meno degli infortunati Andrea Sechi e Ciro D'Antonio (al rientro).



Nel primo tempo, monologo ospite, con le reti di Giuseppe Fa al 20', Mauro Deiana al 24' e Roberto Dore al 30', che mandano le due squadre al riposo sullo 0-3. Al rientro in campo la musica non cambia, con Mauro Deiana che va in rete al 34' ed al 38'.



Sullo 0-5, c'è una prima reazione dei padroni di casa, con le reti di Emanuele Roma al 40' e Giovanni Salvatore un minuto dopo. Ma il Lanusei non si scompone ed allunga ulteriormente il distacco con i golo di Michele Deiana al 47', ancora Fa al 49' e Giuseppe Pistis al 56'. Negli ultimi minuti, arrivano altre tre reti algheresi nel giro di tre minuti, con la doppietta di Andrea Sanna tra il 28' ed il 29', e Roma allo scadere.



SPORTING LANUSEI-AUDAX ALGHERESE 8-5:

SPORTING LANUSEI: Marci, Pistis, Mauro Deiana, Loddo, Fanelli, Dore, Michele Deiana, Fa, Vacca.

AUDAX ALGHERESE: Puledda, Roma, Oggianu, Ivo Sanna, Sechi, Salvatore, D'Antonio, Dettori, Moro, Andrea Sanna. Allenatore Antonio Baldino.

RETI: 20' Fa, 24' Mauro Deiana, 30' Dore, 4'st Mauro Deiana, 8'st Mauro Deiana, 10'st Roma, 11'st Salvatore, 17'st Michele Deiana, 19'st Fa, 26'st Pistis, 28'st Andrea Sanna, 29'st Andrea Sanna, 30'st Roma.