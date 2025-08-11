Alguer.it
Il 19 agosto Amii Stewart ad Alghero
S.A. 13:54
Il 19 agosto Amii Stewart ad Alghero
Il dodicesimo appuntamento dell’ottava edizione di JazzAlguer, la Bayou Club Events presenta la cantante statunitense che porterà sul grande palco algherese il suo “Back to My Roots”
ALGHERO - Cresce l’attesa per il concerto di Amii Stewart all’Anfiteatro “Ivan Graziani” di Alghero. Il 19 agosto alle 21.30 per il dodicesimo appuntamento dell’ottava edizione di JazzAlguer, la Bayou Club Events presenta la cantante statunitense che porterà sul grande palco algherese il suo “Back to My Roots”. Si avvicina la data dell’atteso concerto di Amii Stewart ad Alghero, evento clou dell’ottava edizione di JazzAlguer. Un cartellone di livello che ha visto finora esibirsi in varie location della città e del territorio, artisti di fama internazionale che hanno raccolto il gradimento del pubblico che sempre più numeroso prende parte ai vari appuntamenti in calendario. E adesso Alghero si prepara ad accogliere Amii Stewart con il suo “Back to My Roots”. Il 19 Agosto alle 21.30, sarà l’Anfiteatro “Ivan Graziani” ad ospitare l’artista statunitense, dalla voce di gran classe e dalla carismatica presenza scenica che si propone al pubblico con uno show che segna per lei, un nuovo mondo e un nuovo percorso musicale da esplorare.

Nuove sonorità e nuovi arrangiamenti per i suoi più grandi successi come: Knock on wood, Friends,
Try Love, Love Ain’t No Toy, Together. Amii Stewart regalerà al suo pubblico brani inediti e la sua personale interpretazione di canzoni indimenticabili che hanno accompagnato decenni della nostra vita e che sono entrati nella storia della musica come Bennie and the Jets di Elton John, I Wanna Be Your Lover di Prince, Sexual Healing di Marvin Gaye, Hurry to Me del Maestro Ennio Morricone e molte altre. Amii Stewart continua a brillare grazie alla sua capacità di reinventarsi rimanendo sempre un punto di riferimento per il panorama musicale contemporaneo. Sul palco insieme ad Amii Stewart Giuseppe Arezzo al pianoforte, Giuseppe Tringali alla batterista, Paolo Paracchini al basso, Dato Tanghetti alle percussioni, Riccardo Del Sogno alla tastiera. Una serata straordinaria tutta da vivere per un concerto che promette spettacolo tante emozioni.
11/8/2025
